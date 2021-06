Al Palasalute di Imperia la visita del sottosegretario Andrea Costa: “Vicinanza al territorio e un 'grazie' al personale sanitario” (Video)

Dopo la tappa al Casinò di Sanremo, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha fatto visita nel primo pomeriggio al Palasalute di Imperia dove oggi è prevista la vaccinazione di 200 insegnanti con la seconda dose di Astrazeneca.

Accompagnato dal personale medico, Costa ha preso visione degli spazi interni per poi incontrare la stampa all'uscita.

L'intervista al vice Ministro Andrea Costa

“Testimoniamo la vicinanza delle istituzioni al territorio per dire l'ennesimo 'grazie' al personale sanitario che ci ha aiutati nella pandemia e ora sta portando avanti la campagna vaccinale - ha dichiarato Costa - abbiamo raggiunto ampiamente l'obiettivo delle 500 mila dosi e stiamo gradualmente tornando alla normalità. L'autorizzazione di Pfizer fino ai 12 anni consente un'opportunità in più per i nostri ragazzi pensando alle scuole”.