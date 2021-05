Un’estate di sport a Sanremo: si parte il 9 giugno con la 68ª Giraglia Rolex Cup. Ecco tutti gli appuntamenti

Per l’estate della ripartenza il Comune di Sanremo torna a investire sullo sport. L’amministrazione ha di recente finanziato con 143.500 euro il calendario eventi sportivi che inizierà il 9 giugno e si concluderà il 19 dicembre.

Il via è in programma mercoledì 9 giugno con il via alla 68ª edizione della Giraglia Rolex Cup, evento per il quale Palazzo Bellevue ha investito 65 mila euro del budget totale per le manifestazioni sportive.

E poi tennis, vela, volley, ippica e tutti gli sport che sono capaci di attrarre turisti in città dall’Italia e dall’estero. Dopo un anno di stop forzato, tornano i canonici appuntamenti con le manifestazioni sportive che hanno segnato la storia della Città dei Fiori.

Ecco il calendario:

9/16 giugno Rolex Giraglia

10/13 giugno Concorso Ippico Internazionale CSI

17/20 giugno Concorso Ippico Internazionale CSI

19 giugno Run For The Whales 2021

21/27 giugno Campionato Italiano Beach Volley | 18° Festival Nazionale Città di Sanremo



2/4 luglio Summer Cup Under14 Girls - Final Round

3/4 luglio Gran Fondo “Sanremo-Sanremo” La Classicissima

4 luglio Sanremo Vertical TRI

11/17 luglio IFT Senior Championship “Città di Sanremo”

11/18 luglio 470 Junior World Championships

18 luglio 2ª edizione Hard Alp Tour “Pavia-Sanremo”



7 agosto Sanremo Urban Trail

9/22 agosto Torneo Open Città di Sanremo

20/29 agosto Voleè Cup Tennis Club Solaro



3/5 settembre 13ª edizione Hard Alp Tour “Sanremo-Sestriere”

11 settembre 50ª cicloturistica Milano-Sanremo

11/12 settembre Festival del Rugby Sanremo

17/19 settembre XIX Sanremo Olympic Triathlon - XIV Trofeo Rambaldi - XVII Memorial Gavino

24/26 settembre Campionato Italiano a squadre Under16 femminile di tennis

25/26 settembre 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore

25/26 settembre 40° Trofeo Aristide Vacchino di vela



1/3 ottobre Sprint 6km Campionato Europeo regata regionale canora e paracanoa

2/3 ottobre 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore

9/10 ottobre 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore

17 ottobre 8° Trofeo Handbike Città di Sanremo

26/31 ottobre Italian Gran Prix and European GP Finale ‘Dragoni’ (vela)

30 ottobre Sanremo Urban Downhill

26/28 novembre Winter Séries ‘Dragoni’ (vela)

3/5 dicembre Meeting Internazionale del Mediterraneo Optimist (vela)

5 dicembre Sanremo Marathon 2021

17/19 dicembre Winter Series ‘Dragoni’ (vela)

Il record di finanziamento, come detto, è andato alla Giraglia con 65 mila euro, 9 mila euro sono andati al Campionato Italiano di Beach Volley, mentre 8 mila euro alla Gran Fondo “Sanremo-Sanremo” e alla Sanremo Urban Downhill.

Seguono: il torneo memorial Tessitore (7 mila euro), la Sanremo Marathon (7 mila euro), il concorso ippico Internazionale CSI (10 mila euro, 5 mila a weekend), la Summer Cup di tennis (5 mila euro), il XIX Olympic Triathlon (5 mila euro), la Sprint di canoa (4.500 euro), la 13ª Hard Alp Tour “Sanremo-Sestriere” (4 mila euro), il Festival del Rugby (3.500 euro), l’8° Trofeo Handbike Città di Sanremo (3 mila euro), la Voleè Cup di tennis (2.500 euro) e Run For The Whales (2 mila euro).