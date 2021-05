Pieve di Teco: oggi pomeriggio l'inaugurazione di uno dei quattro presidi educativi della ‘Rete di Imperia’

Oggi pomeriggio alle 15.30 verranno inaugurati i quattro presidi educativi della ‘Rete di Imperia’. L’iniziativa è una delle azioni del progetto ‘Oltre i Confini una scuola aperta al territorio’, di cui è capofila del progetto il Cidi di Milano, l’associazione che ha ideato, progettato e si occupa della gestione a livello nazionale.

Il progetto è finanziato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’. Le scuole della ‘Rete di Imperia’ sono: l’Istituto Tecnico Ruffini, il Polo Tecnologico Imperiese, Istituto Comprensivo di Diano Marina, l’istituto comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio, e insieme all'Ente del Terzo settore Cooperativa Diana partecipano al progetto in qualità di partner.

L’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio è la scuola capofila della rete imperiese. L’obiettivo è di costruire sul territorio una rete di presidi educativi finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione scolastica. La rete si caratterizza per svolgere due funzioni: - uno spazio polifunzionale per promuovere attività formative per studenti svantaggiati in un ambiente stimolante che ri-motivi, valorizzi le capacità e faccia acquisire competenze attraverso l’uso di metodologie attive e cooperative. Un centro di iniziativa, un luogo di aggregazione tra scuola e servizi del territorio, gestito dalle scuole in collaborazione con gli enti del terzo settore.

Vista la sua portata innovativa l'inaugurazione dei quattro presidi è fissata nella stessa giornata (oggi) con il taglio del nastro virtuale collegati via meet. Nel presidio dell’istituto di Pieve di Teco e Pontedassio, capofila di rete, interverranno il prof. Moro, presidente del Cidi di Milano e il Dott. Clavarino in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Dall’Istituto Ruffini parteciperà il Presidente della Provincia Domenico Abbo. Presenzieranno i dirigenti scolastici delle scuole della rete e numerosi sindaci in rappresentanza degli enti locali per esprimere il significato del presidio, spazio fisico aperto al territorio.

Terminato il collegamento in ogni presidio si darà spazio alle autorità, alle associazioni locali, agli insegnanti e agli alunni per illustrare ai presenti le attività svolte dagli istituti scolastici in collaborazione con il territorio. La Cooperativa Diana ha avuto il compito di allestire i volantini e le locandine, supervisionare sul collegamento web e moderare gli interventi. A Pieve di Teco, prima dell’inaugurazione, è prevista la visita ai siti di interesse della città: Teatro Salvini, Oratorio San Giovanni Battista, Chiesa Madonna della Ripa nell’ambito della rete regionale “Il territorio si fa scuola” con il patrocinio della Provincia e del Comune di Pieve di teco. Gli alunni della Scuola Secondaria di Pieve di Teco accompagnati dal Prof. Michele Beltramo documenteranno l’esperienza.