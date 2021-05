Imperia: potrebbero andare avanti sia oggi che domani i lavori di riparazione alla tubazione di Porto Maurizio (Foto e Video)

Potrebbe andare avanti per tutta la giornata e, forse, anche per la mattinata di domani il lavoro iniziato questa mattina presto a Imperia sull’Aurelia in fondo a via Cascione dove, stamattina alle 4 è esplosa una tubazione dell’acqua, provocando un geyser alto 10 metri e una grossa fuoriuscita del prezioso liquido.

Al momento i lavori sono in corso e i danni sembrano piuttosto importanti. L’erogazione dell’acqua è stata sospesa dalla chiesa di San Benedetto Ravelli in zona Foce a via Cascione fino all’incrocio con via Carducci ma anche in: corso Garibaldi, incrocio di via Boine e la parte del Parasio servita da via Bossi (Parasio basso).

Il tubo che è esploso ha una settantina d’anni e gli operai lo stanno ricostruendo sul posto per provvedere alla riparazione. La speranza è quella di terminare i lavori in serata ma non è da escludere che si proseguano anche domani.

Intanto la circolazione veicolare è ripresa in via De Tommaso. Sul posto sono presenti gli operati di Rivieracqua mentre il traffico viene regolato dalla Polizia Locale. Presenti anche l’Assessore Antonio Gagliano e il comandante della Municipale, Aldo Bergaminelli.

Per i residenti arriverà a breve un’autobotte in via Cascione per rifornire i residenti che, da questa mattina sono senza’acqua. "Sto seguendo da questa mattina all'alba la grave rottura del tubo all'incrocio tra la Via Aurelia e la parte bassa di Via Cascione". Lo ha detto in merito il Sindaco Scajola, che ha fatto un sopralluogo sul luogo dei lavori. "Confidiamo entro stasera di ripristinare l'acqua in tutte le zone in cui è venuta a mancare".