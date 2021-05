Ventimiglia: i francesi sono tornati, Trucchi "Con le dovute precauzioni passeremo un'estate proficua”

Gli ultimi due weekend, nonostante un clima non troppo clemente, sono stati di fondamentale importanza, quanto meno a livello psicologico ancor più che economico, per i commercianti dell'estremo ponente.

Il ricominciare a rivedere i turisti francesi, grazie all'allentamento delle restrizioni anche oltre confine, rappresenta una boccata d'aria per gli esercenti che finalmente intravedono un prossimo ritorno alla 'normalità'.

Al confine, da parte delle nostre forze dell'ordine, i controlli restano serrati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Le parole di Dario Trucchi (Confcommercio) raccontano una situazione che si avvia al miglioramento e, si spera, verso un inverno senza più chiusure: "Paradossalmente il clima non ci ha aiutato durante gli ultimi weekend e, nonostante le chiusure all'interno e le aperture permesse soltanto all'esterno, ho riscontrato che i locali stanno lavorando soprattutto quelli che hanno gli spazi all'aperto. C'è movimento e ci sono molte aspettative per l'estate, ritengo che con le dovute precauzioni passeremo un'estate proficua.- dichiara fiducioso Trucchi- si inizia a riassaporare un po' di coda il venerdì sera e non solo. Si inizia a rivedere un po' di gente ed a sentire l'accento straniero".

Infine l'auspicio è rivolto a tutti i colleghi e ad un inverno fruttuoso, nel rispetto delle norme, cavalcando l'onda d'entusiasmo che l'estate conferisce: "Ci stiamo avvicinando ad una quasi normalità, Il mio augurio - conclude - è che con le dovute regole si arrivi ad un inverno senza più chiusure. Il respiro estivo darà sicuramente una mano su questi quattro mesi di chiusura che abbiamo nel distretto 1 dal 14 febbraio al 26 aprile".