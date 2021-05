Bordighera: avvisi di pagamento per il Canone Unico Patrimoniale, "Incremento o diminuzione importi disposti a livello nazionale"

"La possibile variazione degli importi, in aumento o in diminuzione, è diretta e inevitabile conseguenza delle scelte adottate dal legislatore a livello nazionale".



Il Comune di Bordighera, mette le mani avanti in vista della consegna degli avvisi di pagamento del cosiddetto “Canone Unico Patrimoniale” che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sostituisce alcuni tributi tra cui, a titolo esemplificativo, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta sulla pubblicità.



"In particolare, con riferimento all’occupazione di suolo pubblico, quanto dettato dalla legge 160/2019 non ha permesso di mantenere la distinzione tra diverse tipologie di occupazione (ad esempio tra passi carrai, accessi carrai, tende, dehor e simili), ma solamente di confermare la distinzione relativa alla natura permanente o temporanea della stessa ed alla zona di collocazione. - spiegano dal Comune - Questo, in base al caso specifico, potrebbe chiaramente essersi tradotto in un incremento o in un decremento degli importi; il Comune di Bordighera non ha però potuto far altro che adeguarsi alla normativa nazionale, recependola in ogni suo aspetto".