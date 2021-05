Oggi è stato rilevato un nuovo caso di covid nel Principato di Monaco per un totale di 2.503 positivi dall'inizio dell'emergenza. A questa sera risulta un solo ricoverato (non residente). I guariti sono in totale 2.461.

Sono 8 le persone seguite dall'osservatorio domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.