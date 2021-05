Vendita e assistenza per strumenti da giardinaggio e attrezzi agricoli

Per chi ha la fortuna di possedere un giardino, per i professionisti che si occupano di manutenzione di parchi e boschi o di lavori agricoli e in generale per chiunque abbia bisogno di attrezzature e strumenti per il giardinaggio e l’orticoltura, il Centro Verde Rovigo offre un servizio di vendita, noleggio e assistenza di prodotti selezionati dalle migliori marche del settore.

Il centro offre un vasto assortimento di attrezzature, accessori e macchine della migliore qualità, oltre alla possibilità di usufruire del noleggio per uno o più giorni o a lungo termine.

All’interno del Centro Verde è presente anche un’officina attrezzata, in grado di fornire assistenza e riparazioni sia ai propri clienti, sia per quanto riguarda la maggior parte delle macchine attualmente diffuse e utilizzate.

Un’azienda nata dalla passione per il verde

Il Centro Verde si sviluppa su una superficie di oltre 1000 metri quadri, dove è possibile trovare qualsiasi tipo di attrezzatura per i lavori di manutenzione del verde, dai giardinaggio, all’agricoltura, ai lavori di bonifica e pulizia di parchi e giardini, agli accessori per allestire il proprio spazio esterno.

L’azienda proviene da una grande passione per la terra e per il verde e nel corso del tempo si è evoluta e sviluppata, fino ad offrire ai propri clienti un servizio accurato e un assortimento completo di prodotti di qualità elevata. È disponibile anche un settore dedicato all’antinfortunistica, riservato soprattutto ai professionisti che operano quotidianamente in situazioni di rischio.

Tutto per il giardino, dall’hobbistica agli interventi professionali

Spazi verdi, prati, giardini, parchi privati o pubblici, terreni agricoli e orti: la manutenzione del verde è un lavoro molto complesso, che comprende numerosi settori, spaziando dal tempo libero alle situazioni più complesse e professionali.

Chi desidera occuparsi personalmente della gestione del proprio giardino, devi quindi dotarsi di tutto quanto è necessario per svolgere tutte le operazioni di cura e manutenzione del terreno e delle piante. Per il taglio dell’erba, un’ottima soluzione, che permette di risparmiare tempo e di mantenere il proprio prato sempre in perfette condizioni, è quella di ricorrere al robot rasaerba. Si tratta di un apparecchio in grado di svolgere tutto il proprio lavoro in perfetta autonomia, senza necessità di alcun intervento manuale: basta programmarlo, seguendo le istruzioni, perché poi provveda automaticamente al taglio dell’erba negli orari e con la frequenza prestabiliti.

Oltre al tagliaerba, per mantenere un giardino sempre in perfetto ordine è opportuno dotarsi di strumenti per le pulizie, quali possono essere soffiatori e aspiratori, di un decespugliatore e potatore e, se il giardino è molto ampio, di un piccolo trattore.

Casette da giardino e altri accessori

Il Centro Verde, come abbiamo detto, oltre alle attrezzature professionali, offre la possibilità di completare il proprio giardino con una serie di accessori utili e di qualità. Per custodire tutto il materiale per il giardinaggio e le pulizie, e ogni altro tipo di oggetto, le casette da giardino svolgono un’utilissima funzione di ripostiglio.

Chi ama trascorrere piacevoli serate in compagnia nel proprio spazio verde, può inoltre trovare anche una serie di fantastici barbecue, dalle funzioni sofisticate e dal piacevole design.