Sanremo: piazza Colombo verso la pedonalizzazione permanente? Donzella: "È il futuro del cuore di Sanremo"

Piazza Colombo potrebbe restare chiusa al traffico anche nei prossimi mesi estivi e rappresentare il primo passo verso una trasformazione più ampia del centro cittadino. A confermarlo è l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, che, pur senza sbilanciarsi su una decisione definitiva, indica chiaramente la direzione verso cui l'amministrazione guarda. «Il futuro è quello», afferma Donzella parlando della prospettiva di una piazza sempre più orientata alla pedonalizzazione. Un percorso che, secondo l'assessore, dovrà essere accompagnato da una serie di interventi per garantire funzionalità e qualità urbana.

«Bisogna creare le condizioni affinché sia ordinata, sicura, percorribile, con un collegamento agevole con via Matteotti. Occorre inoltre curare l'aspetto estetico, la gradevolezza e l'organizzazione degli spazi interni. Sono tanti gli aspetti da considerare, ma è chiaro che il cuore di Sanremo dovrà andare in quella direzione». Resta però aperta la questione della viabilità. In particolare, l'attenzione si concentra sull'asse di via San Francesco e sulle possibili ripercussioni del traffico in caso di una chiusura definitiva della piazza. «Non chiamiamolo un vulnus, ma via San Francesco e quel tratto rappresentano un tema complesso», spiega l'assessore. «Quando c'è il Festival qualche problema si genera, è evidente, ma si tratta di un periodo limitato. Con il Piano urbano del traffico si potrebbero studiare ulteriori soluzioni, modificare alcuni sensi di marcia e valutare diverse ipotesi. Serve però un ragionamento più ampio di pianificazione viaria». Donzella conferma che, al momento, non sono stati avviati nuovi confronti specifici con commercianti e polizia municipale sulla possibile estensione della chiusura al traffico. Tuttavia ricorda come il dialogo fosse già stato avviato durante la fase progettuale del marciapiede.

«Gli incontri c'erano stati quando abbiamo scelto di realizzare il marciapiede e c'era stata una condivisione sostanzialmente unanime tra commercianti, amministrazione e uffici comunali». Nel frattempo i lavori sono stati completati. La piazza, però, resta attualmente chiusa al traffico, con le transenne ancora posizionate. Sulla possibilità che questa situazione venga mantenuta anche durante l'estate, Donzella preferisce non sbilanciarsi: «È inutile dire oggi sì o no, perché dobbiamo ancora decidere. Ci stiamo ragionando». Una riflessione che nasce anche dal riscontro positivo ricevuto sul nuovo assetto della piazza. «Piace molto. Anche ai commercianti piace avere un'area così ampia dove poter organizzare manifestazioni turistiche. Ci sono aspetti legati alla sicurezza, agli spazi disponibili e alla vivibilità che, per una città come la nostra, meritano grande attenzione».

Le prossime settimane saranno quindi decisive per comprendere se Piazza Colombo resterà un esperimento temporaneo o diventerà il simbolo di una nuova idea di centro cittadino per Sanremo.