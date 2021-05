Tragedia della funivia a Stresa: il PD della provincia di Imperia, "Ci auguriamo che gli accertamenti diano risposte"

"Esprimiamo profondo sconforto per il tragico incidente accaduto ieri a Stresa, dove un momento di svago e distensione si è trasformato nel peggiore degli incubi".

Così il gruppo del Partito Democratico della provincia di Imperia, sul crollo della funivia a Stresa che ha causato la morte di 14 persone. "Il primo pensiero va alle vittime ed alle loro famiglie, perché trovino consolazione da questo dolore immane, e al piccolo Eitan, che a soli 5 anni sta lottando aggrappato alla vita. Ci auguriamo che gli accertamenti diano al più presto risposte chiare sui tanti interrogativi che da subito sono stati formulati, perché si possano individuare eventuali responsabilità" - affermano dal PD.

"Quanto accaduto ci auguriamo possa fare da monito per migliorare la sicurezza di tutti gli impianti di risalita e in generale di tutte le infrastrutture di cui il nostro paese è ricco e di cui purtroppo eventi funesti come quello di ieri a Stresa stanno dimostrando la fragilità e la necessità di un piano di controlli e ristrutturazione per garantire la sicurezza. - concludono - Ricordiamo che la fiducia dei cittadini e dei turisti è un elemento fondamentale per il rilancio economico del paese all’uscita dalla pandemia e non deve essere minata da inefficienze o vuoti dei sistemi di controllo sia delle strutture che dei gestori".