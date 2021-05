‘Status Vaccini’, l’app che informa sulla campagna vaccinale anti covid, sviluppata dal bordigotto Elia Tolin

Elia Tolin, 21 anni, originario di Bordighera è lo sviluppatore di ‘Status Vaccini’, l’applicazione che consente all’utente di informarsi in pochissimi secondi sull’andamento della campagna vaccinale italiana anti covid-19. Basta consultarla per essere informati immediatamente attraverso fonti certe sempre aggiornate. ‘Status Vaccini’ è uno dei primi progetti italiani per la condivisione di informazioni istituzionali tramite applicazione mobile.

L’app per il momento è fruibile esclusivamente su PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eliatolin.svaccini

Elia, attualmente, è studente all’istituto Unimore di Modena dove si occupa di tecnologia e informatica, sua grande passione fin da bambino. Il suo percorso ruota, da sempre, intorno all’amore per queste materie, studiandole dapprima alle scuole superiori per poi proseguire nel mondo universitario: “La passione è nata da quando ero ragazzino, l’ho studiata anche alle superiori e ho scelto di continuare anche il percorso universitario perché mi piace, è una passione”.

‘Status Vaccini’ nasce dal lavoro instancabile di Elia e dalla voglia di offrire un’app pulita e semplice che consente di visionare i dati ministeriali riguardo la campagna in modo rapido e chiaro: “È nata così, non è la prima idea, ad oggi esistono tantissimi siti che propongono la pubblicazione dei dati ma non esisteva ancora nessuna applicazione, o esistevano, ma di basso livello dal mio punto di vista, che permettessero la consultazione dei dati ministeriali riguardo la campagna vaccinale italiana in modo pulito e chiaro”.

L’app è totalmente open source per cui ognuno può, volendo, dare il proprio contributo, e senza scopo di lucro, come ci spiega il brillante studente bordigotto che assicura l’autenticità dei dati estrapolati direttamente da fonti ministeriali ufficiali: “Ci tengo a dire che ‘Status Vaccini’ è open source, cioè un codice sorgente libero, infatti hanno contribuito anche ragazzi in gamba che dopo la pubblicazione si sono appassionati al progetto, ed è senza finanziamenti anzi ho investito una somma di denaro per la licenza negli store. L’app è totalmente senza scopo di lucro, poi ovviamente se qualcuno vuole fare donazioni ci sono i portali, ma non è proprio il mio obiettivo assoluto. Le fonti dei dati sono ministeriali e ufficiali, di fatti viene pubblicato anche l’orario di pubblicazione dell’ultimo aggiornamento ministeriale riguardo i dati. Ogni volta che si apre, l’app va a prendere automaticamente i dati, effettuando controllo e aggiornamenti”.

Elia, che studia e lavora, definisce la sua, “un’app notturna” in quanto sviluppata proprio durante le ore della notte, unico spazio in cui riusciva a dedicarsi alla sua creazione. Un esempio di impegno e duro lavoro da parte di un giovane che fa scuola ai giovani.

Un creativo che “accetta tutto quello la vita gli pone davanti” che ha sviluppato un’applicazione per il bene e l’informazione di tutti senza scopo di lucro, senza porsi il guadagno come finalità. Una scelta che fa certamente onore al ragazzo e alla Città delle Palme che, all’ombra delle stesse, ha inviato per la nazione e per il mondo un altro invidiabile talento di cui sentiremo senza dubbio parlare ancora.

Il prossimo obiettivo è di estendere la licenza di ‘Status Vaccini’ anche al circuito iPhone in quanto ora disponibile solo per Android.