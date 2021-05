Ventimiglia: domani escursione panoramica insieme al MAR fino alla Madonna delle Virtù

Domani, venerdì 21 maggio, il MAR di Ventimiglia propone una passeggiata lungo il Circuito sui rilievi affacciati intorno alla città fino alla Madonna delle Virtù. Si tratta di una breve escursione pomeridiana molto panoramica guidati da Danila Allaria, Ivano Ferrando e Fabio Piuma, con ritrovo alle ore 14 nell’atrio della stazione ferroviaria.



Un'iniziativa che fa seguito alla partecipazione del MAR alla Giornata Internazionale dei Musei. Martedì scorso è stata un'occasione per trovare nuove forme di comunicazione e divulgazione. Sono state proposte esplorazioni sia in presenza sia a distanza tramite webinar, in cui sono stati coinvolti due visitatori presenti nel Museo e un gruppo di giovani del'ISIA di Firenze connessi in remoto.



"Il confronto fra le due realtà ha creato un dialogo fra differenti generazioni, distanti fra di loro come età, ma che, nella comune curiosità verso alcuni reperti su cui verteva l'approfondimento, ha generato costruttivi ragionamenti e ulteriori argomenti di discussione, creando un “ponte” virtuale fra chi era presente nelle sale espositive e chi era a molti chilometri di distanza" - commentano dal Museo Girolamo Rossi della città di confine.