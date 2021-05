Domani e domenica all'Ariston (ma senza pubblico) le semifinali e la finale di 'SanremoJunior'

Domani e sabato, al Teatro Ariston di Sanremo, oltre cinquanta partecipanti, selezionati nelle varie regioni del nostro Paese, saranno i protagonisti delle Fasi Finali Nazionali (Semifinali e Finale) della 12° edizione del concorso. Il vincitore assoluto sarà chiamato a rappresentare l’Italia per il 2021 alla Finale Mondiale di sanremojunior, che si svolgerà sempre all’Ariston il prossimo ottobre. In quell’occasione i finalisti delle varie nazioni si contenderanno il prestigioso sanremoJunior World Grand Prix, esibendosi dal vivo accompagnati dalla grande “Orchestra sanremoJunior”.

I partecipanti a questa edizione, che con i loro accompagnatori supereranno le 400 presenze alberghiere, contribuiranno a portare una boccata d’ossigeno ai commercianti cittadini ed un po’ di gioia nella città dei fiori e della musica. E’ la prima volta che la Finale Nazionale Italia si svolge all’Ariston, che abitualmente ospita solo la Finale Mondiale. “Il Teatro dell’Opera del Casinò Municipale - sottolinea il Patron della manifestazione, il Cavalier Alberti - sede concordata con il Comune alla creazione del concorso dove ogni anno, da sempre, si sono svolte e si dovrebbero svolgere le fasi Finali di sanremoJunior Italia, quest’anno non ci vedrà presenti. Non avendo ricevuto la disponibilità richiesta, abbiamo dovuto provvedere altrimenti. Sarebbe stata una promozione gratuita importante, in questi momenti difficili anche per la Casa da Gioco, grazie a decine di migliaia di persone che seguiranno in diretta streaming le Fasi Finali della manifestazione”.

Gli spettacoli, purtroppo, non saranno aperti al pubblico. Saranno presenti in sala solo gli accompagnatori ufficiali (essendo i partecipanti minorenni) e gli addetti ai lavori. Tutti, per accedere al Teatro, dovranno essere muniti di esito negativo di tampone, con l’obbligo di l’utilizzo di mascherine FFP2 e regolare distanziamento previsto dalla legge all’interno dell’Ariston. All’ingresso sarà effettuata la misurazione della temperatura e non sarà consentito l’accesso a chi avrà un risultato superiore ai 37,5°.

Le due semifinali di domani pomeriggio e sabato mattina e la finale di sabato pomeriggio, saranno però trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di sanremoJunior, che sarà raggiungibile anche dall’apposito link che si trova sulla Home Page del Teatro Ariston di Sanremo (www.aristonsanremo.com). Questi gli orari delle tre dirette: domani ore 17.30/20 la prima semifinale, sabato ore 10.30/12.45 la seconda semifinale. Sabato, ore 17/20 la finale.