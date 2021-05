Certificato Energetico: in quali casi è obbligatorio e come ottenerlo

L’APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica di un edificio, è un documento che spesso deve essere presentato obbligatoriamente e che nella maggior parte dei casi ha validità di 10 anni, a patto che vengano effettuati i dovuti controlli dei fumi della caldaia previsti della legge. Da non confondere con l’attestato di qualificazione energetica, l’APE è fondamentale in moltissimi casi e conviene dunque informarsi a dovere in merito.

Oggi vediamo nello specifico quando è obbligatorio questo certificato energetico e come ottenerlo per non rischiare sanzioni o problemi con la legge.

APE: quando è obbligatorio il certificato energetico

Le casistiche in cui è necessario l’APE in quanto obbligatorio sono numerose. Vediamole dunque brevemente insieme.

Vendita o affitto di un immobile

Il certificato di prestazione energetica è obbligatorio ogni qualvolta si intenda mettere in vendita un immobile, così come nel caso si voglia affittare la propria casa e proporre dunque un contratto di locazione. A tal proposito è importante ricordare che è vietato pubblicare annunci commerciali in cui non sia specificato l’APE.

Edifici di nuova costruzione

L’APE è obbligatorio anche per tutti gli edifici di nuova costruzione e deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Senza tale certificato non può essere rilasciata l’agibilità.

Ristrutturazioni importanti

Nel caso di interventi di ristrutturazione importanti, che riguardino l’involucro esterno la cui superficie totale sia superiore al 25% dell’edificio, l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio. In mancanza di tale documento sono previste sanzioni che vanno da 1.000 a 18.000 euro. L’APE va presentato anche nel caso di ampliamenti volumetrici o di recupero di sottotetti esistenti a fini abitativi.

Interventi di demolizione e ricostruzione

L’APE è obbligatorio anche qualora si effettuassero degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici

Per accedere alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è necessario presentare l’APE, la cui funzione è infatti proprio quella di attestare la prestazione energetica dell’immobile.

Come ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica

Per ottenere l’APE è necessario rivolgersi ad un soggetto accreditato, chiamato certificatore. Questi ha l’obbligo di verificare la prestazione energetica dell’edificio effettuando uno o più sopralluoghi. Chi effettua tale procedura ha delle responsabilità sia civili che penali importanti.

Per quanto riguarda il costo, l’Attestato di Prestazione Energetica ha un prezzo variabile, influenzato da molteplici fattori ed è dunque difficile effettuare una stima generale di quanto si possa andare a spendere. A concorrere al prezzo dell’APE sono ad esempio la dimensione dell’immobile da certificare, i sistemi di isolamento presenti, la tipologia dell’impianto di riscaldamento, il numero di livello su cui è disposto l’edificio e via dicendo. Per tale ragione, è importante fornire al soggetto accreditato tutta la documentazione relativa all’immobile in modo da poter ottenere un preventivo il più preciso possibile. In tutti i casi, comunque, è consigliabile richiedere l’APE ad un’impresa specializzata in questo genere di pratiche per evitare di correre rischi e di avere problemi di varia natura. Parliamo di una certificazione molto importante, che va redatta con la massima competenza e serietà.