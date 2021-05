Anche gli psicologi hanno bisogno del marketing

Il marketing è uno strumento ormai fondamentale per qualsiasi genere di attività. Chi pensa che sia destinato solo ed esclusivamente alle aziende sbaglia e non di poco. Oggi, infatti, il marketing diventa fondamentale anche per le professioni sanitarie come ad esempio lo psicologo, l'oculista, il cardiologo e così via. Oggi, dunque, secondo gli esperti anche per gli psicologi è importante investire in marketing ed i motivi sono diversi.

Cos'è il marketing?

Si tratta di una serie di attività che hanno l'obiettivo di ampliare il business di qualsiasi attività. Il marketing è un processo importante che instaurare una relazione seria e costante tra chi vende e chi acquista.

Potrebbe sembrare riduttivo ma fare marketing vuol dire avviare un processo finalizzato a convincere i consumatori interessati ad acquistare un prodotto, oppure a servirsi dei servizi offerti dai vari professionisti che operano nelle varie attività.

Dal punto di vista aziendale il marketing coinvolge tutti gli aspetti che riguardano ad esempio la ricerca di mercato e lo sviluppo del prodotto, così come i metodi di distribuzione e le varie strategie di vendita.

Ed il marketing per psicologi?

In questo scenario l'obiettivo è quello di ampliare il numero di potenziali clienti e non solo. Si tratta di una risorsa indispensabile per ottenere buoni risultati e per farsi conoscere in giro per il web e non solo.

Il marketing applicato al mondo della psicologia parte dalla creazione di un sito web dove immettere tutte le proprie informazioni più importanti. Un sito web da cui partire per pubblicizzarsi al meglio sui vari canali social che sono molto importanti per ampliare i propri orizzonti e farsi conoscere da un numero sempre più elevato di potenziali clienti.

Spesso, infatti, in un mondo sempre più digitalizzato non basta più la regola del passaparola o la fiducia che un paziente può accordarci. Bisogna utilizzare i giusti strumenti per farsi conoscere anche dalla rete.

Oltre alle informazioni di base il sito web può essere arricchito da una serie di nozioni che possono invogliare i potenziali clienti ad intraprendere una strada importante verso il mondo della psicologia. Grazie ad un blog, ad esempio, è possibile inserire degli argomenti importanti che vengono spesso cercati sul web. Un blog può essere utile per fornire delle informazioni base su questo o quel disturbo ed attirare così numerosi nuovi potenziali pazienti.

Ma inoltre grazie ai blog è possibile farsi trovare sui motori di ricerca e questo significa posizionarsi bene nelle ricerche che ogni giorno vengono effettuate. Un vantaggio non da poco visto che ogni giorno milioni di utenti cercano informazioni attraverso i motori di ricerca in merito ai tanti argomenti che riguardano l'ambito medico ed in particolar modo la psicologia con i tanti disturbi come l'ansia, lo stress, gli attacchi di panico e così via.

Un servizio molto utile dunque per gli utenti ma allo stesso modo anche per il professionista che può ottenere un ritorno di immagine importante ed una crescita notevole anche dal punto di vista del business.

Insomma, fare marketing è fondamentale anche per una professione come quella dello psicologo da sempre legata ad un rapporto stretto e di fiducia con il paziente. Una professione che ha bisogno di sposare, così come avviene in tutte le altre professioni, di sfruttare la spinta delle nuove tecnologie per ottenere risultati inaspettati ed inattesi fino a qualche anno fa.

Oggi internet è un canale fondamentale per far crescere il proprio business e per farlo bisogna affidarsi sempre e comunque al servizio dei professionisti che possono aiutarci lungo il percorso che porta verso il concetto di marketing che è lungo e tortuoso, ma che può portare risultati davvero eccezionali se fatto nel modo corretto.