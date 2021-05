Venerdì e l'11 giugno due escursioni alla scoperta di Ventimiglia e del territorio intemelio

Due appuntamenti il 21 maggio e l'11 giugno insieme al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e alla Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, per conoscere e valorizzare il territorio intemelio. L'iniziativa è in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale.

Venerdì 21 maggio, alle ore 14, una escursione panoramica lungo il Circuito sui rilievi affacciati a Ventimiglia intorno alla Madonna delle Virtù. "Si stempera la salita nell’ombroso, selvaggio Vallone di S. Secondo, raggiungendo in seguito un’insellatura a quota m 400 ca. che affaccia sulla Città, la Costa Azzurra e la cerchia dei monti vicini; sfiorato il Santuario di Madonna delle Virtù si ritorna alla partenza con la mulattiera costellata di cappellette votive dopo 6 Km ca. ritrovo alle ore 14.00 nell’atrio della stazione ferroviaria" - ricordano gli organizzatori.



Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 11 giugno, alle ore 14, con itinerario da Airole verso Fanghetto, sul sentiero botanico, con osservazione della flora locale, di cinque borgate, italiane e francesi e di un’ansa completa del Roia. Partenza e arrivo da Airole con ritrovo alle ore 14 nella Piazza dei SS. Giacomo e Filippo.



Con queste iniziative il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti. "Nel corso del prossimo autunno verranno organizzate altre escursioni sia nel territorio di Ventimiglia, sia al di fuori di esso" - assicurano dal MAR.