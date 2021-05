Ventimiglia: un morto e due feriti nel grave incidente avvenuto sulla A10 tra il confine e la barriera (Foto)

E’ di un morto e due feriti il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera poco prima delle 22.30 sull’autostrada, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto un furgone con a bordo tre operai finire contro un camion e, quindi, contro la parete di una galleria al km 152.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Verde Intemelia. Hanno dovuto lavorare i Vigili del Fuoco per tirare fuori i tre operai ma, per uno di loro non c’è stato nulla fare mentre gli altri due sono stati portati in ospedale a Pietra Ligure, in gravi condizioni.