Buone notizie per chi, nei prossimi giorni approfittando delle belle giornate previste e con l’aumento delle temperature, vorrà approfittare del sole e del mare per una giornata in spiaggia a Ventimiglia.

E’ stato infatti revocato il divieto di balneazione che era stato instaurato il 3 maggio scorso, a seguito della comunicazione Arpal con il superamento dei parametri alla Marina di San Giuseppe.

Ora sono tornati normali e, quindi, il Sindaco di Ventimiglia ha revocato il divieto di balneazione.