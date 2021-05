Sanremo: a Pian di Poma le celebrazioni della comunità musulmana locale per la fine del Ramadan

L'emergenza covid ha influito non poco anche sulle celebrazioni religiose e, quest'anno, rigorosamente all'aperto, la comunità musulmana di Sanremo si è data appuntamento questa mattina a Pian di Poma per le celebrazioni per la fine del Ramadan.

La 'Id al-fitr', la festa per la fine del digiuno, è ogni anno una celebrazione cruciale per il popolo musulmano che, nel possibile rispetto delle distanze e indossando la mascherina, non ha mancato l'appuntamento.

Iniziato lunedì 12 aprile, il Ramadan quest'anno si è chiuso ieri sera e, questa mattina, è il momento della festa per la fine del digiuno nelle ore di sole.