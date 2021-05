Badalucco istituisce il registro delle De.C.O., i primi prodotti? Torta dolce e Stoccafisso a Baaucogna

Badalucco ha istituto il registro per le De.C.O. (denominazioni comunali di origine). I primi prodotti che potrebbero ottenere il marchio di qualità non potevano che essere la torta dolce e lo Stoccafisso a Baaucogna. Si tratta di due piatti simbolo della tradizione locale ma l'ufficialità arriverà soltanto più avanti.

Con l'istituzione della De.C.O. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Badalucco. Nel regolamento alla base di questa novità si evince anche che attraverso la De.C.O. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.

L’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti nell’ambito del Comune di Badalucco, anche se non vi hanno la sede legale.

Le segnalazioni per entrare nel registro delle De.C.O. di Badalucco possono essere presentate in Comune ma sarà poi un'apposita commissione a pronunciarsi. Un organo composto dal sindaco in qualità di presidente, un esperto del settore eno gastronomico e un altro membro conoscitore delle tradizioni locali. La decisione finale sull'attribuzione della De.C.O. spetterà alla giunta.