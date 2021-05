Tamponamento tra tre camion sulla A10: autostrada chiusa tra Savona e Albisola in direzione Genova

Incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A10. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola, in direzione Genova. L'allarme è stato lanciato attorno alle 9.

Autostrade per l'Italia segnala code e rallentamenti. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico. Entrata consigliata verso Genova: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

E' stata disposta la chiusura del tratto per l'incidente avvenuto al km 37, all'interno della galleria Torre Faraggiana, nel quale sono coinvolti 3 camion. Chi viaggia verso Genova deve immettersi sulla Complanare di Savona e può rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova, di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 6 km di coda in direzione Genova. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita di Savona, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 ad Albisola.