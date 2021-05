Ventimiglia: riparte a pieno regime l'attività di vaccinazione dei medici di famiglia alla palestra ex Gil

Riparte a pieno regime, ma con delle importanti novità, l'attività di vaccinazione dei medici di famiglia di Ventimiglia nel centro aperto in marzo nella palestra ex Gil di via Chiappori, attrezzata, organizzata e gestita direttamente dagli uffici comunali in collaborazione con l'ASL 1, protezione civile Veziano di Ventimiglia e la Croce verde intemelia. Ad annunciarlo è il Sindaco Scullino che dopo l'incontro tenutosi venerdì tra i dirigenti comunali, i medici di famiglia e una rappresentanza ASL, avvisa e invita tutti i soggetti che devono effettuare il richiamo del vaccino Astrazeneca a recarsi anche presso il centro vaccini ex Gil di Ventimiglia, anche se prenotati altrove.



“Per questione di comodità ed evitare spostamenti inutili e affollamenti in altri centri, abbiamo concordato con l'ASL e i medici di famiglia – spiega Scullino -, di dare questa opportunità ai frontalieri e altri soggetti che devono effettuare il richiamo. Inoltre si è concordato che il Comune chiederà all'Asl di identificare come HUB il centro di Ventimiglia in modo da poter effettuare nello stesso anche altri vaccini come il Pfizer-BioNTech e tutti gli altri vaccini in circolazione. L'intento della Regione Liguria e di ASL è quello di prepararsi a vaccinare più persone possibili anche sotto i 60 anni. Per prenotazioni i cittadini potranno telefonare anche al numero di cellulare 334 6206604 e scrivere un'email all'indirizzo vaccini@comune.ventimiglia.im.it“.

I soggetti potranno prenotare al numero messo a disposizione dal Comune di Ventimiglia: 334 6206604, disponibile anche per informazioni (se occupato si può mandare un messaggio e si sarà richiamati); registrandosi sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it (dalle ore 23.00 del 15 Aprile); chiamando il numero verde 800 938818; presso le farmacie con servizio CUP.