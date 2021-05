Sanremo: mercoledì consiglio comunale straordinario, all'ordine del giorno anche la vendita di Casa Serena

Consiglio comunale straordinario mercoledì a Sanremo, con il consueto appuntamento in streaming alle 17.30.

Tanti i punti all'ordine del giorno, si toccheranno anche temi particolarmente delicati e attesi.

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI CULTURALI – SERVIZIO MUSEO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO LABORATORIO PER L’EDUCAZIONE CHE ISPIRA LA PACE COSTITUZIONE APPROVAZIONE STATUTO PROP. N. 35

3) SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI – SERVIZIO AMBIENTE AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI ACCESSORI AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. - ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 36

4) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO URBANISTICA ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 L.R. 36/97 DI AGGIORNAMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE ASSESTAMENTO DISCIPLINA (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 37

5) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO URBANISTICA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO VECCHIO - ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 L.R. 36/97 DI AGGIORNAMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 44

6) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (EDILIZIA) SPAZIO APERTO 2021 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ED ATTIVITÀ DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 41

7) SETTORE SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CASA SERENA E DELLA RELATIVA ATTIVITÀ DI R.S.A./R.P. IVI SVOLTA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ MOMA S.R.L. IN ANALOGIA ALL'ART. 183, CO. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 49