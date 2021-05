32 bandiere blu per la Liguria: Coldiretti "Primato importante per la ripartenza del turismo"

"Un primato importante che potrà sostenere il ritorno di turisti, soprattutto stranieri, che prima della pandemia avevano scelto numerosi la nostra regione, superando, durante l’estate 2019, il milione di arrivi: 3milioni e mezzo di presenze".

Coldiretti Liguria, accoglie positivamente la conferma delle 32 bandiere blu destinate alla Liguria. Un numero importante che pone la regione al primo posto in Italia.

"Ora c’è necessità di ripartire, sempre e solo in completa sicurezza, per rimettere in moto l’intera economia regionale, e bisogna farlo puntando sulle nostre bellezze e peculiarità. - affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – Prima della pandemia la Liguria era meta turistica privilegiata, sia da italiani sia da stranieri, per le innumerevoli bellezze paesaggistiche che possiede e per la offerte che possono soddisfare tutti i generi di turismo, dalla vacanza balneare a quella escursionistica- sportiva fino all’enogastronomica, quest’ultima sempre più attrattiva grazie alle circa 300 produzioni tipiche custodite specialmente nei Piccoli Borghi".



"Con l’avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione dei contagi, l’aspettativa del superamento del coprifuoco e l’apertura all’interno dei locali sono inoltre passi necessari anche per vincere la concorrenza della Spagna che ha appena rimosso lo stato di emergenza" - commentano i due rappresentanti di Coldiretti Liguria.