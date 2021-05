Ventimiglia: alla Bocciofila di Roverino un pomeriggio nel ricordo del presidente Franco Paganelli

Con una partecipata messa officiata da don Rito Alvarez, nel pomeriggio di oggi, nei locali della Bocciofila di Roverino, è stato ricordato Franco Paganelli per tanti anni presidente e animatore di molte iniziative per giovani e adulti del popoloso quartiere.

Paganelli è morto all'età di 72 anni nell'aprile 2020 in piena pandemia e molto silenzio, nell'occasione un pensiero affettuoso è stato rivolto ai diversi soci della Bocciofila che sono venuti a mancare in questi mesi mentre è viva l'attesa di un ritorno alla normalità e al rilancio delle iniziative dei dirigenti e la neo-nata associazione "Franco Paganelli" i buoni esempi non mancano.



Nella fotogallery la presentazione del dossier-stampa curato da Eduardo Raneri sulle sfide a bocce realizzate a Roverino tra i tifosi della Sampdoria e del Napoli nel periodo compreso tra il 1983 ed il 2017.

L'idea di una sfida a bocce tra i tifosi del Napoli e della Sampdoria nacque nel 1983 allorquando si festeggiò una serie di vincite al Totocalcio di Benito Saluzzo supertifoso sampdoriano con alcuni amici fra i quali Peppino Padovano animatore del Club Fedelissimi del Napoli.



Da allora si organizzarono terne e quaterne scese in campo alla Bocciofila di Roverino con alterne fortune delle due squadre, ma sempre con schietto spirito sportivo, tanto da concludersi spesso a tarallucci e vino gentilmente fornito dal presidente Paganelli, dal cuoco Foretti e da altri soci del dinamico sodalizio.