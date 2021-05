Nel Golfo Dianese proseguono le visite degli operatori ai Borghi più belli d'Italia

Sono arrivati anche da Sestri Levante, Genova, Bordighera e Vallebona gli addetti ai lavori (guide turistiche ed escursionistiche, blogger, fotografi, esperti di marketing, rappresentanti di agenzie di viaggio e gestori di strutture turistiche) che domenica scorsa, divisi in due gruppi, hanno preso parte alla visita del centro storico di Diano Castello, iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale per valorizzare i propri gioielli architettonici e fare in modo che sempre più turisti scoprano le bellezze del borgo medievale.

Decisamente soddisfatti e positivamente stupiti i 35 partecipanti, tra i quali anche Lina Cha, sindaco di Cervo, altro Comune che fa parte dell'Associazione Nazionale dei Borghi più belli d'Italia. A salutare i partecipanti, con il sindaco di Diano Castello, Romano Damonte, anche il vice Massimo Calcagno e l'assessore Alessandro Raiteri.

Apprezzamento per quanto realizzato è stato manifestato da Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria (con deleghe anche ad agricoltura, entroterra e marketing turistico), che ha presenziato alla degustazione finale a base di Vermentino e di prodotti tipici del territorio. Piana ha colto l'occasione per un costruttivo incontro con gli amministratori dei due Borghi più belli d'Italia del Golfo Dianese, riconoscimento che rappresenta un importante valore aggiunto per il comprensorio, a beneficio soprattutto dei tanti turisti che soggiornano a Diano Marina e San Bartolomeo al mare. Senza dimenticare che l'offerta si completa con i tre comuni interni, ricchi di frazioni e borgate tutte da scoprire: Diano Arentino, Diano San Pietro e Villa Faraldi.

A seguito del successo ottenuto e di nuove richieste, anche l'amministrazione comunale di Cervo ha deciso di promuovere un educational al suo fantastico borgo. Per domenica 9 prosima è stato dunque messo in programma un doppio appuntamento, sempre riservato agli operatori: il bis a Diano Castello, in mattinata (ore 11), e un'ampia visita guidata a Cervo nel pomeriggio (dalle 15).

Dalla seconda metà di maggio in entrambe le località dovrebbero iniziare le visite aperte al pubblico. Per informazioni scrivere a: visitgolfodianese@gmail.com e enjoygolfodianese@gmail.com.