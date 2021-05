Diano Marina: domenica prossima al 'Poggio dei Gorleri' il 'Pranzo con l'autore' insieme a Luca Ammirati'

Domenica prossima alle 12.30, nella splendida cornice della tenuta del Poggio dei Gorleri, torna ‘Pranzi d'Autore del Poggio’ con Luca Ammirati.

Un evento unico nel suo genere: non una semplice presentazione ma una pranzo con l'autore per chiacchierare con lui e scoprire i dietro le quinte del romanzo e del mondo della scrittura. La ‘Cena con l'Autore’ viene trasformata in un pranzo all'aperto, a bordo piscina e in una splendida location circondati dal mare e dai vigneti.

Luca Ammirati racconterà il suo ultimo romanzo ‘L'inizio di ogni cosa’ (Sperling & Kupfer edizioni), un rvento a cura de ‘La libraia Nadia’ dell'associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’. Costo dell’evento 40 euro (compresa una copia del libro). Solo su prenotazione al 3392877093 o 3351272447.