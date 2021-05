Vallecrosia: Fazzari “Grazie alle forze dell’ordine che hanno arrestato il responsabile della rapina alle poste”

L’assessore alla Sicurezza Antonino Fazzari interviene in merito all’arresto del soggetto che qualche giorno addietro ha rapinato l’ufficio postale di Vallecrosia.

“Ringrazio sentitamente la nostra Polizia Locale - afferma Fazzari - coordinata dal comandante Elvio Bonsignore, i militi dell’Arma dei Carabinieri di Vallecrosia e Bordighera e le altre Forze di Polizia che hanno collaborato all’arresto del soggetto resosi responsabile della rapina avvenuta i giorni scorsi all’ufficio postale cittadino. Sottolineo l’importanza del sistema di videosorveglianza cittadino che ha consentito la ricostruzione dei movimenti del malvivente, sino a giungere alla sua identificazione. Il nostro sistema ha costituito un supporto fondamentale per le Forze dell’Ordine, ciò ne sottolinea la sua rilevanza per sicurezza di Vallecrosia. Sperando in una sua prossima implementazione anche con la collaborazione di privati, rinnovo il plauso alle forze dell’ordine”.