Diano Castello, alla scoperta dei 'gioielli' architettonici e delle Ione: attesi 30 esperti da tutta la Liguria (foto)

Sono oltre 30, in arrivo non solo dal Golfo Dianese, ma da tutta la Liguria, gli addetti ai lavori che nel pomeriggio di domani, su specifico invito del Comune, parteciperanno alla visita guidata del centro storico di Diano Castello, alla scoperta dei suoi gioielli architettonici e delle caratteristiche lone.

Le adesioni sono state superiori al previsto, tanto che i partecipanti (guide turistiche ed escursionistiche, tour operator e agenzie di viaggio, blogger, esperti di marketing turistico, fotografi, personale di strutture ricettive, musei e uffici turistici di località comprese tra Genova e Vallebona) saranno divisi, anche per rispettare le norme in vigore, in due gruppi. Al termine è previsto una degustazione di prodotti tipici e di Vermentino, in quella che è una delle culle di questo vitigno che a metà luglio sarà per la 28esima volta celebrato con il Premio Vermentino.