Moto De Bona a Imperia, una passione per i motori che dura da quasi 100 anni

Moto De Bona è una delle più antiche aziende del settore della meccanica di Imperia. Presente sul mercato dal 1922, da sempre si distingue per la serietà e la consolidata esperienza nell'ambito delle due ruote. Tutto ebbe inizio con l’apertura prima di un’officina di riparazione per biciclette per poi passare ai ciclomotori e infine alle auto e alle moto.

Nel 1955 l'azienda è diventata una delle prime concessionarie ufficiali in Italia di MV Agusta, collaborazione che continua tutt’oggi ed è anche stata concessionaria Ducati, Cagiva, Yamaha e Suzuki.

Nel corso degli anni, grazie alla passione e all'entusiasmo del suo fondatore, Luciano De Bona, l'azienda è diventata un punto di riferimento per tutti gli amanti delle due ruote nel ponente ligure. Oggi è concessionaria dei marchi KTM, MV Agusta, Vent e Peugeot. L'azienda, oltre a disporre di un'officina molto attrezzata con tecnici altamente specializzati e strumenti di diagnostica e software all’avanguardia per la manutenzione dei mezzi, è dotata anche di un magazzino ricambi fornitissimo. La ditta dispone inoltre di uno store con un vasto assortimento di moto e scooter nuovi e usati con la formula “usato garantito”, accessori e abbigliamento. Qui potrete scegliere il mezzo che più si addice alle vostre esigenze di centauri, beneficiando di offerte, promozioni e formule di pagamento su misura.

Vi ricordiamo che Moto De Bona si trova in piazza Goffredo Mameli, 16 a Imperia.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0183 61274 o visitare il Sito o la pagina Facebook.