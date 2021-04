Cna Imperia: assegno unico e universale, che cosa cambierà dal 1° luglio prossimo?

Dal primo luglio 2021 entra ufficialmente in vigore l’assegno Unico e Universale, che verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti e autonomi, tenuti al pagamento delle imposte sul reddito in Italia e che abbiano cittadinanza italiana o di stato membro Unione Europea, oppure in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di almeno un anno.

Andrà a sostituire:

- Assegno per il nucleo familiare (A.N.F.)

- Assegno di natalità

- Premio alla nascita

- Detrazioni fiscali per i figli a carico

(rimarranno in vigore le detrazioni per coniuge e altri familiari a carico).

L’assegno unico e universale spetterà per OGNI figlio a carico minorenne, ad iniziare dal settimo mese di gravidanza, e per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età se in possesso di determinati requisiti. L’importo dell’assegno unico sarà di importo variabile sulla base della condizione economica del nucleo familiare attraverso la verifica dell’Isee. L’importo sarà maggiorato in casi di figli con disabilità, per i figli successivi al secondo e nel caso la madre abbia un’età inferiore a 21 anni.

Come sempre il Patronato Epasa-Itaco è a disposizione di tutti i cittadini per informazioni e per fare domanda. Un operatore qualificato, previo appuntamento, sarà a disposizione per seguire correttamente tutta la procedura e verificare il buon esito delle istanze presso le seguenti sedi:

- Via San Francesco, 7 – 18100 Imperia - Telefono: 0183.292684 - Email: imperia@epasa-itaco.it

- Via Genova, 7 – 18013 Diano Marina (IM) - Telefono 0183.498979 - Email: dianomarina@epasa-itaco.it

- Via B. Asquasciati, 12 – 18038 Sanremo (IM) - Telefono: 0184.500309 - Email: sanremo@epasa-itaco.it