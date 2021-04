Dal Parlamento Europeo l'ok al regolamento dei diritti dei passeggeri ferroviari, soddisfatto Campomenosi (Lega)

“L’ok del Parlamento Europeo alla revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri ferroviari è un passo in avanti positivo e nella giusta direzione".

Così in una nota Marco Campomenosi, Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, a margine della sessione Plenaria di quest'oggi. "Bene il regolamento che offre risposte ai passeggeri disabili e migliora l’assistenza, oltre al diritto al risarcimento in caso di danni, più informazioni e alternative per i passeggeri in caso di ritardi, biglietti integrati per favorire trasporti con connessioni su lunga distanza che sul regionale" - aggiunge.



"Il lavoro Ue su questo fronte non si deve fermare qui, ora devono seguire interventi concreti sui trasporti regionali e locali, dove sussistono ancora troppe criticità. - conclude Campomenosi - Massimo impegno della Lega per dare il proprio contributo per trovare soluzioni al fine di migliorare la qualità del servizio e garantire costi accessibili a tutti i cittadini, puntando su semplificazione, trasparenza, accessibilità ai servizi”.