Imperia: scontro frontale tra due auto sulla strada per il capo Berta, due feriti (Foto)

Incidente in serata sulla strada che da Imperia porta al capo Berta. Due auto (una Fiat 500 e una Ford Ka) si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che entrambi i guidatori sono rimasti feriti.

Sul posto, oltre alle ambulanze della Croce d'Oro e della Croce Rossa, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Imperia.

Per le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per diversi minuti.