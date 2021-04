Il coprifuoco potrebbe essere rimosso nel mese di maggio: ieri sera è arrivato l'ok della Camera

Se i numeri della pandemia continueranno a migliorare come in questi giorni a maggio potrebbe saltare il coprifuoco alle 22, così come le chiusure imposte alla stessa ora a bar e ristoranti.

La conferma è arrivata ieri, in tarda serata, dall’ordine del giorno votato alla Camera dalle forze di maggioranza, compresa la Lega, che aveva spinto affinchè si rimuovesse da subito il coprifuoco alle 22. Verrà quindi valutata a maggio la situazione sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, insieme all'avanzamento della campagna vaccinale.

Il parere dei tecnici, sulla rimozione del coprifuoco, sicuramente conterà, ma quella sulle restrizioni sarà anche una partita politica. Importante sarà anche la crescita della quota di popolazione vaccinata e, proprio in questo modo il Governo intende tenere sotto controllo i contagi.