Sanremo: restyling di Porto Vecchio, chiusa la conferenza dei servizi preliminare, l’obiettivo è andare a gara entro la fine dell’anno

Come sta procedendo il progetto per il futuro di Porto Vecchio? Da quando l’amministrazione ha presentato il rendering di quella che sarà la vera rivoluzione del waterfront cittadino, in molti si chiedono come stia procedendo il complesso iter che porterà all’inizio dei tanto attesi lavori. Un intervento da 62 milioni di euro con ampia partecipazione del partner privato.



La buona notizia viene dalla chiusura della conferenza dei servizi preliminare, passo necessario per poi attendere l’aggiornamento del Puc. L’obiettivo dichiarato dai tecnici del Comune è quello di portare il progetto in consiglio comunale al più presto per andare a gara entro la fine dell’anno.

La pandemia ha rotto le uova nel paniere di Palazzo Bellevue. Come da annuncio del 15 gennaio 2019, i lavori sarebbero dovuti iniziare nel 2020, ma tutto è stato rimandato. Ora, però, si punta alla ripartenza e a ripartire sarà anche il progetto di Porto Vecchio. E tutto inizierà dalla rivoluzione di via Nino Bixio che diventerà sotterranea nel tratto da via corso Mombello allo zampillo per lasciar spazio ad un’ampia zona pedonale con affaccio sul porto.