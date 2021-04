Coronavirus: tre nuovi casi nel Principato di Monaco dove si sta allentando la pressione del Covid

Tre nuovi casi positivi al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove sale a 2.426 il numero delle persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera sono 9 i ricoverati in ospedale, dei quali 3 in terapia intensiva. Sono 6 le guarigioni di oggi, con il numero che arriva 2.317. Sono infine 38 quelle seguite in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono 12.758, i monegaschi che hanno ricevuto la prima dose, pari al 33,27% della popolazione. Sono invece 11.632 quelle che hanno ricevuto il richiamo, pari al 91,17% delle persone vaccinate.