Ventimiglia: ampliamento gratuito dei dehors prorogato fino al 31 dicembre, niente Tosap e Cosap e fino al 30 giugno

L’amministrazione proroga le misure, urgenti e temporanee, connesse all’emergenza epidemiologica covid, per il settore della somministrazione alimenti e bevande. In deroga all’attuale regolamento comunale, le autorizzazioni per l’ampliamento temporaneo gratuito delle occupazioni del suolo vengono rinnovate fino al 31 dicembre. Come si legge sul documento del Comune “il provvedimento è stato giustificato da ragioni di urgenza e da motivazioni di straordinarietà e imprevedibilità legate all’ambito sanitario e dunque l’emergenza Coronavirus”.



Un’importante occasione per il tessuto economico locale che punta sulla ripartenza in primavera e in estate dopo settimane e mesi di difficoltà.

“L’occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi davanti all’esercizio del richiedente - recita la delibera del Comune - qualora l’occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo o aree pubbliche, dovrà essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile o dell’ente proprietario secondo i soggetti interessati”. È possibile presentare eventuali nuove richieste di autorizzazioni in via telematica all’indirizzo urp@comune.ventimiglia.it.

I titolari delle concessioni prolungate sono anche esonerati dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP), già Tosap e Cosap, fino al 30 giugno per un minore introito nelle casse comunali stimato in circa 25 mila euro al mese.