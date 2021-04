Imperia: incontro a Palazzo Civico tra il sindaco Scajola e il vice presidente regionale Piana

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico la visita del vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. Al centro dell'incontro istituzionale ci sono stati i temi legati alla valorizzazione della pesca e dell'agroalimentare.

“È stata l'occasione per fare il punto sulle questioni aperte che interessano questi due importanti settori e sulle buone iniziative che l'assessore e vice presidente Piana ha allo studio. Stiamo valutando le opportunità offerte da un nuovo bando che ci permetterebbe di ottenere un ulteriore finanziamento per incrementare il risanamento della banchina pescatori sul Molo Lungo di Oneglia e dare risposte alle esigenze della flottiglia peschereccia”, dichiara il sindaco Scajola.

“C'è una particolare attenzione alla valorizzazione della pesca a Imperia e in tutto il Ponente. Con il sindaco Scajola ci siamo confrontati anche sui temi dell'agricoltura e gli ho illustrato il lavoro che stiamo portando avanti per un nuovo intervento sui muretti a secco, una delle misure più richieste e attese in questo territorio”, dichiara il vice presidente Piana.