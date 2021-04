Bordighera: ‘Comitato spontaneo del verde’ “Periodo di nidificazione protegge i pini di via Aldo Moro e tutti gli alberi”

Nelle ultime settimane il ‘Comitato Spontaneo del Verde’ di Bordighera ha lanciato una denuncia a largo raggio del poco rispetto con cui, a suo parere, sono stati trattati dall’attuale amministrazione comunale 13 bellissimi pini in via Aldo Moro nel contesto di un rifacimento di marciapiedi (6 pini hanno dovuto essere abbattuti dopo l’accidentale taglio delle radici da parte del cantiere, e per gli altri 7, certificati in buona salute dall’agronomo, la Giunta ha deliberato l’abbattimento).

Gruppi nazionali quali ‘Difensori della Natura’ e ‘Stop Taglio Alberi Italia’ hanno inviato centinaia di messaggi di condivisione e suggerimenti di azione. Diversi gruppi locali quali ‘Ponente, Ambiente, e Culturaì e Comitato P.A.T. di Sanremo hanno espresso solidarietà. Il gruppo regionale di Europa Verde Liguria ha interessato il difensore civico.

Ha anche risposto la delegazione provinciale della Lega Italiana Protezione Uccelli, che difende la natura e la biodiversità, e avendo i volatili come ‘simbolo e orizzonte’, è impegnata a far rispettare le leggi che li tutelano. Il delegato provinciale della LIPU ha fatto un esteso sopralluogo dei pini di via Aldo Moro per verificare la presenza di uccelli nidificanti e ne ha individuato diversi (colombaccio, tortora dal collare, gazza, merlo, capinera, cinciallegra, verzellino e cardellino) in atteggiamento riproduttivo manifestato dal canto, parata nuziale, trasporto di materiale per la costruzione del nido, trasporto di cibo per i piccoli, e atteggiamenti territoriali.

Visto che i volatili, le uova, e i nidi sono tutelati dalla legge Italiana ed Europea, il delegato ha inviato al Comune la richiesta urgente di sospendere il taglio di alberi per tutto il periodo della nidificazione che va da marzo alla fine di luglio. I Carabinieri Forestali di Imperia hanno confermato l’impegno a verificare che venga rispettata la normativa vigente.

“Rendiamo pubbliche queste informazioni – evidenzia il Comitato bordigotto - perchè il divieto di abbattere alberi nel periodo della nidificazione si applica non solo ai pini di via Aldo Moro, ma a tutti gli alberi, in aree pubbliche e private. Le osservazioni del delegato della Lipu rivelano in questo periodo una tale intensità di vita intorno ai grandi alberi che diventano impensabili interventi anche minimi, e men che meno gli abbattimenti, per rispetto al complesso ciclo riproduttivo degli uccelli. Appare sempre più importante dotare le città di un ‘Regolamento del Verde’ che tuteli e valorizzi tutti i ruoli biologici dei grandi alberi, riconosciuti anche dalla legge”.