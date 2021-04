Isolabona: Covid, domenica vaccinazione straordinaria solo per 150 over 70. Ecco come prenotarsi

Domenica 25 aprile presso la palestra del Comune di Isolabona verrà effettuata una vaccinazione straordinaria utilizzando il vaccino Moderna, esclusivamente per le persone dai 70 anni in su. Ci si potrà presentare anche se già in possesso di un’altra prenotazione (in questo caso bisognerà portarla appresso) e residenti nei Comuni di Apricale, Dolceacqua, Isolabona e Rocchetta Nervina.

"Ci si potrà prenotare esclusivamente presso la Farmacia Bascianelli di Dolceacqua recandovisi di persona o telefonando al numero 0184-206133. - ricordano dai Comuni - In questa prima fase potranno essere accolte solamente 150 richieste, tante quanti i vaccini a disposizione".



L’intervento sarà realizzato dall’ASL, con la collaborazione di tutti i Comuni e grazie alla partecipazione della Protezione Civile di Dolceacqua ed alla disponibilità della Croce Azzurra di Vallecrosia, nonché di molti volontari che si metteranno a disposizione dei medici.