Come arredare la camera da letto matrimoniale spendendo poco

La camera da letto matrimoniale è un luogo intimo dove è opportuno gestire senza lasciare nulla al caso l’arredamento. Cosa fare, nel momento in cui è necessario tenere sotto controllo il portafoglio? Nelle prossime righe, abbiamo elencato alcune dritte ad hoc.

Soluzioni tutto incluso

Basta fare un veloce giro sul web per accorgersi che numerosi brand mettono in vendita camere matrimoniali basso prezzo con la formula della soluzione tutto incluso.

Si paga una determinata cifra - assolutamente accessibile - e si porta a casa una composizione base contraddistinta, nella maggior parte dei casi, dalla triade armadio, letto e comodino.

Attenzione: se si ha voglia, nessuno vieta di personalizzare un po’ questa soluzione. In che modo, dipende dall’azienda da cui si acquista. Giusto per fare un esempio, ricordiamo la possibilità, in alcuni casi, di acquistare una rete ortopedica per il letto.

Spazio ai cuscini

A prescindere dallo stile generale che si ha intenzione di dare alla camera da letto matrimoniale, una buona idea per darle un tocco di originalità all’ambiente prevede il fatto di posizionare numerosi cuscini sul letto e non solo.

Il bello di questa soluzione prevede la possibilità di sbizzarrirsi sia per quanto riguarda il loro colore, sia per quel che concerne le dimensioni. In generale, il consiglio è quello di non dimenticare comunque l’armonia. Se, per esempio, si decide di posizionare sul letto dei cuscini mettendo in primo piano i toni dell’azzurro, è opportuno richiamarlo anche in quelli eventualmente sistemati sulla sedia o sulla cassapanca.

Specchio, specchio

Gli specchi sono degli accessori ricchi di fascino e di mistero. Presenti nella nostra cultura estetica da secoli e secoli, possono rivelarsi degli alleati a dir poco preziosi dell’arredamento (spesso non ci rendiamo conto quanto).

La loro importanza non deve essere dimenticata anche quando si arreda la camera matrimoniale. I consigli su come scegliere lo specchio migliore per questo ambiente della casa sono diversi.

Si può optare per lo specchio posizionato sopra a una cassettiera dalle linee classiche e appeso esattamente al centro della parete - in questa situazione, si può mettere in primo piano un tocco di originalità scegliendo una cornice particolarmente creativa, magari di diversi colori - ma anche per quello di grandi dimensioni appoggiato a terra.

In quest’ultimo caso, un’idea speciale è quella di sistemarlo davanti a una finestra. Nelle situazioni in cui la vista è particolarmente affascinante - p.e. quando la camera matrimoniale affaccia su un parco - sarà come avere un meraviglioso quadro in casa.

La magia degli accessori

Nelle situazioni in cui il portafoglio, come si suol dire, piange, e si ha comunque intenzione di arredare la camera da letto matrimoniale regalandole personalità, il consiglio è quello di focalizzarsi sugli accessori e i complementi, capaci, se scelti bene, di cambiare il volto di un ambiente.

Giusto per fare un esempio, ricordiamo che qualche vaso di design sapientemente posizionato sulla cassettiera ha sempre il suo perché (attenzione, non è detto che debba essere riempito di fiori).

Riciclo? Sì, grazie!

Quando si arreda la camera da letto matrimoniale e si ha intenzione di tenere sotto controllo le spese senza rinunciare all’estetica, non si può non fare riferimento al riciclo.

Il vecchio armadietto in metallo, se ridipinto, può diventare un mobiletto fantastico per la camera da letto. Cosa dire della cassettiera? Chi ne trova in soffitta una vecchia ma ancora recuperabile, può armarsi di pazienza e, dopo averla adeguatamente decapata, dipingerla con il colore che più ama e regalarle una nuova vita, portando nella camera da letto matrimoniale quel tocco di vissuto che, anche negli ambienti con mood moderno, ha sempre il suo perché!