Arma di Taggia: auto abbatte muretto e scappa, l'incidente in serata

Ieri in serata, un’auto ha distrutto un muretto sull’Aurelia alcuni metri dopo l’uscita dalla galleria ad Arma di Taggia. Un forte rumore, i pezzi di muro caduti nel sottostrada ma del mezzo nessuna traccia.



L’auto e il conducente si sono volatilizzati lasciando sbigottiti i numerosi abitanti della zona affacciatisi alle finestre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per rilevare l’accaduto e cercare tracce del responsabile.



Stando a una prima ricostruzione il conducente del mezzo ha fatto tutto da solo e nel colpo contro il muretto avrebbe perso anche alcuni elementi utili per risalire al mezzo. A questo si aggiunge la presenza delle numerose telecamere di video sorveglianza cittadina che potrebbero aiutare a identificare il responsabile.



Rimane da comprendere perché il guidatore non si sia fermato. La causa dell’incidente potrebbe essere la velocità. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.