Con le autoscale a noleggio di Sanremo Autotrasporti fare dei lavori a grandi altezze non è più un problema

Se dovete traslocare, può accadere che alcuni dei vostri effetti personali non passino attraverso una porta, in un ascensore o attraverso la tromba delle scale, o che l'uso dell'ascensore sia vietato per spostare oggetti ingombranti e pesanti. L'utilizzo di un'autoscala è inoltre fortemente consigliato quando il volume da spostare è maggiore di 30 m3: questo faciliterà il lavoro evitando il più possibile il rischio di danneggiare i vostri mobili, o addirittura evitare di mettere a dura prova l'ascensore dell'edificio. Anche se dovete fare dei lavori a grandi altezze o portare macchinari ingombranti e attrezzature sul tetto, l'autoscala è la soluzione perfetta.

Sanremo Autotrasporti di Ospedaletti è dotata di diverse autoscale, ciascuna adatta ad una particolare situazione di movimento per raggiungere diverse altezze e rispondere ad ogni vostra esigenza.

Si può inoltre, fare richiesta di noleggio dell'autoscala anche con la presenza di un operatore che manovri la piattaforma garantendo le migliori prestazioni della macchina e l’assoluta sicurezza delle operazioni. Ogni autoscala a noleggio prevede un’assicurazione che vi metterà al riparo da eventuali danni da errata manovra della piattaforma.

Se desiderate richiedere un preventivo per noleggiare un'autoscala chiamate al 0184 688281.

Sanremo Autotrasporti Sas è in Strada Vallegrande, 48 a Ospedaletti.