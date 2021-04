Sanremo: “Precipitò dalla scogliera per sfuggire a uno stupro”, Pm chiede otto anni per Yakoubi

Il pubblico ministero Barbara Bresci ha chiesto la condanna a otto anni per Zied Yakoubi, il trentatrenne nordafricano accusato di tentata violenza sessuale, cessione di stupefacenti e lesioni gravissime nei confronti di Alena Sudokova, una ragazza tedesca di origine russa caduta da un dirupo nel luglio del 2018 nella zona di Caponero, a Sanremo.



Questa mattina si è tenuta la discussione del processo a carico di Yakoubi, difeso dall'avvocato Mario Ventimiglia. In un primo momento la Procura aveva ipotizzato che Yakoubi, il quale aveva passato la serata con Alena, l’avesse gettata dalla scogliera.



Al risveglio di Alena, il Pm Barbara Bresci, che ha indagato sulla vicenda insieme al Procuratore Capo Alberto Lari, si era recata in Germania per parlare con la ragazza che aveva scagionato Yakoubi dall’accusa di tentato omicidio, accusandolo però di tentata violenza sessuale.



Il 4 maggio è prevista la sentenza.