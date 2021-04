Sanremo: tra buche, sbarre spezzate e sporcizia il parcheggio della pista ciclabile a Pian di Poma è un pessimo scenario in vista dell’estate (Foto)

È primavera inoltrata e l’estate 2021 non è poi così lontana. Una città come Sanremo dovrebbe prepararsi al meglio per la bella stagione e, invece, alcuni suoi angoli non sono degni della Città dei Fiori e di chi la sceglie per le vacanze.



La nostra attenzione si concentra oggi sul parcheggio della pista ciclabile in zona Pian di Poma, proprio a pochi metri dalle spiagge che il Comune sta rinnovando grazie al maxi investimento sulle due nuove scogliere (leggi l’articolo cliccando QUI).

Già all’ingresso si viene accolti da un senso generale di abbandono: la sbarra spezzata, il sistema per il pagamento in totale disuso, poi transenne, buche, il verde che non conosce manutenzione da mesi. Uno scenario desolante proprio all’interno dello spazio che dovrebbe accogliere le auto dei vacanzieri impazienti di raggiungere le spiagge.

L’intera zona è transennata, segnale inequivocabile di un’area che necessita di un intervento massiccio per diventare almeno presentabile. E, per tornare parcheggio a pagamento, serve una vera e propria rivoluzione.