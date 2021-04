Ventimiglia: raffica di multe ai frontalieri su auto di servizio con targa monegasca, Di Muro scrive a Lamorgese

“Una tempesta di verbali della polizia stradale si sta abbattendo sui frontalieri a Ventimiglia. L’applicazione scrupolosa della cosiddetta ‘esterovestizione’ per coloro che guidano mezzi con targa monegasca intestati alla ditta ha superato il limite dello zelo".



Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro, componente della Commissione Affari costituzionali che ha scritto al ministro Lamorgese affinché intervenga al più presto per una corretta applicazione della norma. "A causa di una circolare interpretativa adottata durante il precedente Governo, non include nel novero delle esclusioni dalle sanzioni quei lavoratori che guidano mezzi immatricolati a nome del datore di lavoro monegasco, ovvero la grande maggioranza di essi. - puntualizza Di Muro che poi chiosa - Un'interpretazione oltre misura che, con la crisi pandemica, rappresenta un’ulteriore penalizzazione per lavoratori già in grave difficoltà".