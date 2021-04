Dal 20 aprile la quinta edizione della 'Forza della Natura' con un format nuovo e in modalità interamente digitale

L’appuntamento è per il prossimo 20 aprile, un giorno non casuale perché sarebbe stata la data del compleanno di Libereso con la manifestazione, che nelle prime quattro edizioni sanremesi, (tre al Museo del Forte di Santa Tecla e una estiva in piazza San Siro), ha registrato oltre 50.000 presenze. Un evento che ha contribuito a ricordare la figura di Libereso, sensibilizzando turisti e residenti sui temi della sostenibilità ambientale ed in pochi anni è diventata un punto di riferimento importante per chi è interessato alle tematiche di sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ambiente minacciato dai cambiamenti climatici. Il tutto nel ricordo di Libereso un precursore dell’amore e del rispetto verso la natura, del recupero della biodiversità e della sostenibilità ambientale.

L’idea di riproporre in diretta streaming la quinta edizione della manifestazione, ha preso le mosse dal grande successo dell’evento online della Festa di Compleanno dedicata a Libereso che si è tenuta lo scorso anno, che ha registrato oltre 15.000 presenze.

Durante la manifestazione si potranno vedere mostre con disegni e fumetti di Libereso, seguire incontri, conferenze, filmati e documentari, laboratori e scoprire le sue ricette a base di fiori ed erbe. Il programma si svolgerà rigorosamente in modalità online sulla pagina facebook ((https://www.facebook.com/groups/59750360348) e sulla piattaforma multimediale del gruppo Morenews, (www.sanremonews.it) che è media partner della manifestazione.

L'evento è organizzato dall’associazione “Libereso Guglielmi” di cui è presidente Tanya Guglielmi, figlia di Libereso, coordinato dal giornalista Claudio Porchia, e curato graficamente dal grafic disegner Diego Lupano,

In collaborazione con : associazione “Cucina Ciocheciò”, Cna Imperia, il Ristorante il Giardino di Torino, “La Cipolla egiziana ligure”, Edizioni Zem, “Calendario Valtellinese”, associazione “Cucina e Benessere”, associazione Ponente Ambiente Cultura, Istituto di Istruzione Superiore “Ruffini – Aicardi”, Hortives Milano, “Uno chef per Gaia”, ristorante La Barca di Rho (MI), ristorante il Giardino veg di Torino e la comunità educante “Seminaarmonia”

E con la partecipazione di : Marco Alberti, Barbara Antenucci, Lucia Artusi, Ilaria Bertinelli, Fulvio Cervini, Elga Bianchi Cova Silvia Ciuffardi, Marco Damele, Cecilia Fazioli, Roberto Ferretti, Christian Gullone, Tanya Guglielmi, Marco Macchi, Paolo Masieri, Eleonora Matarrese, Giovanna Mazzoni, Anna Monaldi, Alfredo Moreschi, Yoko Moriyama, Marco Nigro, Claudio Porchia, Valentina Pulinetti, Martino Ragusa, Luciana Rondelli, Patrizio Roversi, Marisa Saggiotto, Edi Simonini, Luciano Vazzano, Domenico Virgilio, e Maria Zingarelli.

Programma:

20 aprile martedì

ore 17.30: apertura della manifestazione in diretta streaming con: saluto Assessore Ambiente Comune di Sanremo, Lucia Artusi , T anya Guglielmi, Claudio Porchia, Marco Damele.

ore 18.00 partenza della staffetta internazionale di “Cucina Ciocheciò” dedicata a Libereso con Roberto Ferretti, Anna Monaldi, Marisa Saggiotto e Yoko Moriyama.





21 aprile mercoledì

ore 18.00 “Sostenibilità in tavola: l’impegno degli artigiani in difesa dell’ambiente e della salute” a cura di Cna Imperia . Un viaggio fra le De. Co. e i prodotti tipici del ponente ligure che rispettano l’ambiente e la salute con Patrizio Roversi, Martino Ragusa e Luciano Vazzano .





22 aprile giovedì

ore 18.00 “La cucina circolare: fiori e piante a zero spreco” con la Chef Maria Zingarelli in diretta dalla cucina del Ristorante il Giardino di Torino





23 aprile venerdì

ore 18.00 in diretta con Calendario Valtellinese “Libereso e la famiglia Calvino ” con Edi Simonini e Claudio Porchia





24 aprile sabato

ore 17.00 “ FlowerMI, la Milano-Sanremo si veste di green!” un tour virtuale con Marco Nigro a cura di Hortives Milano

ore 18.00 “La cucina di Libereso” , show cooking a cura di “ Cucina e Benessere ” con le chef di cucina naturale, Silvia Ciuffardi e Luciana Rondelli.





26 aprile lunedì

ore 18.00 "Il primo giardino dei Calvino a Sanremo: villa Angerer tra storia e botanica" con Elga Bianchi Cova , Presidente P.A.C., Marco Alberti, agronomo e docente Istituto D. Aicardi, Fulvio Cervini storico dell'arte Università di Firenze e Marco Macchi , storico, a cura dell'associazione “ Ponente Ambiente Cultura”





ore 21.00: “I fiori commestibili in cucina ” show cooking con lo chef Domenico Virgilio del ristorante La Barca di Rho (MI) e Giovanna Mazzoni a cura di Hortives Milano

27 aprile martedì

ore 17.00 "Colori, profumi e mimetismo delle orchidee spontanee del Ponente ligure" immagini di Valentina Pulinetti con i commenti di Alfredo Moreschi

ore 18.00 “Storie e ricette per portare la natura in tavola” incontro con Eleonora Matarrese , l a cuoca selvatica con Claudio Porchia





28 aprile mercoledì

ore 17.00 "La scuola parentale e l'educazione in natura: un approccio a misura di bambino". La comunità educante “Seminarmonia” intervista Cecilia Fazioli , autrice del libro "La scuola parentale" per Terranuova edizioni. Conduce Christian Gullone

ore 18.00 “La Cipolla Egiziana e Libereso . Una storia di Agro biodiversità del Ponente Ligure con Marco Damele





29 aprile giovedì

ore 11.30 proiezione del Film “I l cuoco contadino” di Luca Guadagnino. U n cortometraggio che parla di un cuoco , del suo territorio e della natura che porta nei suoi piatti. Il cuoco è Paolo Masieri del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo . Introduce la professoressa Barbara Antenucci . Evento in collaborazione con IIS Ruffini Aicardi

ore 18.00 presentazione del progetto "Star Flower, contest NASA” con Marco Nigro a cura di Hortives Milano





30 aprile venerdì

ore 18.00 corso di cucina “Alimentarsi bene … con le ricette di Libereso” con Ilaria Bertinelli, food blogger Uno chef per gaia e Claudio Porchia.









1° Maggio sabato

ore 18.00 "LiberesoFestival” concerto con MH, Marcondiro, Simon Dietzsche, Christian G. e altri

ore 19.00 Chiusura manifestazione con intervento di Tanya Guglielmi, presidente “Associazione Libereso Guglielmi”





Dal 20 aprile al 1°maggio “Il Giardino della Biodiversità si racconta.” mostra fotografica virtuale attraverso scatti naturalistici e botanici di Marco Damele

Libereso Guglielmi, botanico di fama internazionale, giardiniere, naturalista, scrittore, disegnatore e autore di numerosi articoli e saggi dedicati alla natura e alle piante. Nato a Bordighera nel 1925, a quindici anni, grazie ad una borsa di studio, è stato chiamato dal professor Mario Calvino a lavorare presso la stazione sperimentale di Floricoltura di Sanremo, dove ha conosciuto Italo, di cui è diventato amico e con cui ha vissuto insieme per dieci anni. Dopo aver diretto una grande azienda floricola del Sud Italia, si è trasferito in Inghilterra dove è diventato capo giardiniere del giardino botanico Myddleton House e ricercatore dell’Università di Londra. Sposato con due figli è tornato in Italia dove su incarico del Credito Italiano ha rimesso a nuovo il Parco di Villa Gernetto a Lesmo. Ha viaggiato e visitato molti paesi europei, dell’Asia e dell’Indonesia. Ha curato diverse pubblicazioni e scritto sulle più importanti riviste italiane e straniere dedicate ai fiori e al giardinaggio. Da pensionato ha continuato a viaggiare e tenere conferenze spiegando il valore delle erbe, trasmettendo il suo amore per le piante e riscuotendo sempre un grande successo con i suoi formidabili racconti e con le sue ricette vegetariane basate sull’utilizzo di fiori e delle erbe spontanee. È stato protagonista di diversi racconti di Italo Calvino, d’innumerevoli interviste televisive, radiofoniche e sulla carta stampata, di documentari e di alcuni cortometraggi. Dopo una vita avventurosa e affascinante, nel settembre del 2016 ci ha lasciati.

Bibliografia:

- “Libereso, Il giardiniere di Calvino”, prefazione di Nico Orengo, Muzzio Editore, 1993;

- “Oltre il giardino: le ricette di Libereso” a cura di Claudio Porchia, ed. Socialmente Bologna, 2008

- “Mangiare il giardino: la lezione di Libereso” a cura di Claudio Porchia, ed. Socialmente Bologna, 2009

- “Cucinare il giardino: le ricette di Libereso” a cura di Claudio Porchia, ed. ZEM Vallecrosia, 2012

- “Ricette per ogni stagione” di Libereso a cura di Claudio Porchia, ed. ZEM Vallecrosia, 2014

- “L’Erbario di LIbereso” a cura di Claudio Porchia ed Pentagora 2018

- “Diario di un giardiniere anarchico" a cura di Claudio Porchia ed. Pentagora 2019