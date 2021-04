Imperia: cinque migranti positivi alla cooperativa 'Io Sono', insieme agli altri ospiti sono in quarantena

Sono diventati cinque i migranti positivi al Covid-19, ospiti della cooperativa ‘Io Sono’ di Imperia. Un focolaio all’interno dell’associazione di promozione sociale che, già a fine marzo aveva registrato due migranti positivi ma senza sintomi particolari.

Ora il numero dei positivi aumenta e, uno di loro è stato anche portato in ospedale viste le sue condizioni di salute. Già da fine marzo era stato attivato da parte dell'Asl 1 il protocollo in materia ed infatti tutti gli ospiti della struttura, meno di una ventina, erano in quarantena preventiva.

Sono stati eseguiti i tamponi e, a oggi sono quindi cinque i positivi mentre gli altri otto sono negativi ma, insieme agli altri rimangono in quarantena.