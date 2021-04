Ventimiglia: è il 62enne Luigino Revello il centauro morto ieri sera nell'incidente sulla Statale 20

E’ Luigino Revello, originario di Airole ma residente in Francia, l’uomo morto ieri nello spaventoso incidente avvenuto poco dopo le 21 sulla Statale 20 del Colle di Tenda, all’interno della galleria ‘Bocche’, a pochi metri dal bivio per il piccolo centro dell’immediato entroterra di Ventimiglia.

Al momento è ancora in corso la ricostruzione dell’incidente, avvenuto in un tratto di strada in cui è presente un senso unico alternato regolato da semaforo. Sembra che uno dei due mezzi non abbia rispettato il rosso e, una volta uno davanti all’altro lo scontro, violentissimo, sia stato inevitabile.

Il 62enne che viaggiava sul mezzo a due ruote è morto praticamente sul colpo mentre il 59enne conducente del camion, un autoarticolato della provincia di Cuneo, ha subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde ma, per Luigino Revello non c’era più nulla da fare.

Il traffico è rimasto bloccato sulla Statale 20 per un paio d’ore, in modo da consentire ai Carabinieri di eseguire tutti i rilievi del caso. Non sarà comunque semplice risalire alle responsabilità dell’incidente.