20enne di Sanremo denunciata dalla Polizia per adescamento di minori sui social e sulle chat

Una 20enne di Sanremo è stata denunciata dalla Polizia per aver adescato minori sulle principali piattaforme di messaggistica istantanea.

La giovane, secondo l’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Trento, avrebbe indotto i ragazzini a intrattenere conversazioni a sfondo sessuale e a condividere immagini. L'indagine è scattata dalla denuncia di un 12enne e ha portato all’individuazione della 20enne residente nella città dei fiori, nella cui abitazione è stata eseguita una perquisizione dagli agenti della Polizia Postale di Imperia e Genova.

Sul suo cellulare sono state trovate le chat e le immagini utilizzate per adescare il minore residente in Trentino ma anche altri giovanissimi in tutto il territorio nazionale. La 20enne è stata denunciata per adescamento di minore online.